Один человек погиб в ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ"

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП на МКАД, сообщили в пресс-службе МЧС.

"На 28-м километре внутренней стороны МКАД, в районе Бирюлево, столкнулись "Камаз" и машина "Лада-Ларгус". От удара легковушка загорелась", – сказал ТАСС представитель ведомства.

По его словам, погибший и пострадавшие находились в легковом автомобиле.

Ранее сообщалось, что три полосы на МКАД перекрыты из-за работы оперативных служб на месте аварии.

Еще две легковушки столкнулись на юго-востоке Москвы. Это произошло утром в районе дома 118 на Волгоградском проспекте. Пострадали три человека.