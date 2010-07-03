Движение на внутренней стороне МКАД ограничено из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с двумя автомобилями произошла на МКАД, сообщается в микроблоге столичного транспорта в Twitter.

ДТП случилось на 31-м километре внутренней стороны. Движение по ней осуществляется по 4 и 5 полосам. На месте работают оперативные службы.

Еще две легковушки столкнулись на юго-востоке Москвы. Это произошло утром в районе дома 118 на Волгоградском проспекте. Пострадали три человека.

Ночью стало известно об аварии с участием двух автомобилей в столичном районе Раменки. Один из автомобилей – машина каршеринга. Один человек пострадал.