СК проверит обстоятельства аварии с двумя погибшими в Красноярском крае

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Следователи начали проверку после аварии с микроавтобусом и грузовиком, жертвами которой стали два человека, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

ДТП произошло ночью на 233-м километре автодороги "Р-255 Енисей". Водитель микроавтобуса Toyota Hiace, направляясь из Красноярска в Республику Тыва, столкнулся со стоявшим там КамАЗом. На этом участке трассы идет ремонт, и грузовик ждал разрешающего движение сигнала светофора.

Водитель и сидевший на переднем сидении пассажир Toyota Hiace погибли на месте. Еще девять человек госпитализированы.

Как передает Минздрав Тывы, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

Три пассажира сами направились до места назначения на попутном транспорте, медицинская помощь им не понадобилась. Одного выписали на амбулаторное лечение.