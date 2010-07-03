Пять человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Курском

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Курском области, погибли пять человек, передает ТАСС.

ДТП случилось 6 ноября на 13-м километре автодороги Щигры – Колпна. По предварительным данным, там произошло лобовое столкновение Audi с "Камазом".

Водитель и четыре пассажира Audi скончались на месте. Водитель грузовика с травмами доставили в Щигровскую центральную районную больницу.

Причиной аварии, предварительно, стал выезд Audi на полосу встречного движения. На время ликвидации происшествия организованно реверсивное движение по грунтовой дороге.

На МКАД произошла авария с участием фуры и двух "Газелей". В результате из фуры на проезжую часть высыпалось 20 тонн песка. Движение на месте ДТП было затруднено, затор растянулся примерно на 3,5 километра.