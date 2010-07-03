Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08:40

Пять человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Курском

происшествия ДТП

Фото: Курск "Друг для друга" газета Курская область

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Курском области, погибли пять человек, передает ТАСС.

ДТП случилось 6 ноября на 13-м километре автодороги Щигры – Колпна. По предварительным данным, там произошло лобовое столкновение Audi с "Камазом".

Водитель и четыре пассажира Audi скончались на месте. Водитель грузовика с травмами доставили в Щигровскую центральную районную больницу.

Причиной аварии, предварительно, стал выезд Audi на полосу встречного движения. На время ликвидации происшествия организованно реверсивное движение по грунтовой дороге.

На МКАД произошла авария с участием фуры и двух "Газелей". В результате из фуры на проезжую часть высыпалось 20 тонн песка. Движение на месте ДТП было затруднено, затор растянулся примерно на 3,5 километра.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика