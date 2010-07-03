Пьяный таксист в Москве протаранил припаркованные автомобили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пьяный таксист не справился с управлением и протаранил припаркованные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

Уточняется, что водитель такси столкнулся с несколькими припаркованными у обочины автомобилями и скрылся с места ЧП. Его оперативно задержали сотрудники Росгвардии, которые стали свидетелями произошедшего.

"Автомобиль правонарушителя был блокирован, а водитель задержан. От него исходил резкий запах алкоголя", – добавили в пресс-службе ведомства. Задержанным оказался 47-летний житель Подмосковья.

В октябре водитель такси въехал в припаркованный серый автомобиль на одной из трасс в Москве. По некоторым данным, таксист уснул за рулем автомобиля.

