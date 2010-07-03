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Москва 24

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Общество

07:57

Российских водителей хотят проверять на алкоголизм

общество авто

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желающие получить водительские права или вернуть их после лишения будут обязаны сдавать тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

Как пишет газета "Коммерсант", речь идет об определении в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Соответствующий приказ Минздрава находится на регистрации в Минюсте.

При обнаружении CDT человека будут отправлять в наркологический диспансер. Там его обследует психиатр-нарколог, а также проведут "лабораторные исследования".

В частности, проверят наличие несовместимых с вождением автотранспорта заболеваний. В сложных ситуациях решение будет принимать "врачебная комиссия".

Кроме того, претенденту предложат сдать анализ мочи на предмет употребления "психоактивных веществ", к которым отнесены опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин и другие.

В Минздраве пояснили, что приказ подготовлен "в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ".

В Мосгордуме ранее предложили оборудовать алкозамками все автомобили каршеринга. Они будут блокировать запуск двигателя и пьяный человек никуда не сможет уехать.

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