Около 20 тонн песка высыпалось из фуры после аварии на МКАД

Фото: twitter.com/DtRoad

Авария с участием фуры и двух "Газелей" произошла на 29 километре МКАД.

В результате ДТП из фуры на проезжую часть высыпалось 20 тонн песка, говорится в Twitter "Московский транспорт".

Движение транспорта в районе происшествия затруднено и осуществляется по одной средней полосе.

Длина затора составляет около 3,5 километра. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины инцидента.

Прицеп мусоровоза ранее расцепился, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся на Минском шоссе.