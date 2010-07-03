Грузовик просыпал землю на Профсоюзной улице в Москве

Фото: портал Москва 24

Грузовой автомобиль просыпал землю на средний ряд улицы Профсоюзная в столичном районе Коньково.

Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

"Информацию уже передали в ГБУ "Автомобильные дороги", –сказал собеседник агентства.

Отмечается, что согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на участке затруднений движения не наблюдается.

Ранее сообщалось, что прицеп мусоровоза расцепился, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся на Минском шоссе.