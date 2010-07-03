Человека зажало в салоне фуры в результате ДТП на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два грузовика столкнулись на 27-м километре внутренней стороны МКАД в районе улицы Липецкая, сообщает Агентство "Москва".

Пострадал один человек – в результате аварии его зажало в салоне фуры. На месте ДТП работают спасатели.

Из-за происшествия было перекрыто три крайних полосы. Сейчас движение практически восстановлено.