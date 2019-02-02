Водитель мусоровоза пострадал при наезде на препятствие на западе столицы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На западе столицы в районе Очаково-Матвеевское мусоровоз наехал на препятствие и перевернулся. В результате инцидента пострадал один человек, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около владения номер 14 на улице Генерала Дорохова.

"В результате происшествия пострадал водитель", – сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, водитель мусоровоза отказался от госпитализации.