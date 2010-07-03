Мусоровоз перевернулся в результате ДТП около Кубинки

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Прицеп мусоровоза расцепился, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся на Минском шоссе.

Как рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах, ДТП произошло на 65 километре в районе города Кубинка.

Инцидент произошел после столкновения мусоровоза с легковым автомобилей Audi.

В результате аварии пострадали два человека. Отмечается, что мусор вывалился на проезжую часть.