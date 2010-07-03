Водитель Lada Granta с 10 пассажирами попал в аварию в Ставрополье

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Водитель автомобиля Lada Granta, который попал в аварию в Ставрополье, вез родню. В машине было десять пассажиров, родственники ехали издалека. Об этом пишет РИА Новости.

"Водитель Lada Granta и десять его пассажиров, предположительно, были родственниками. Они ехали со стороны Александровского района, в основном это были жители этого района. Ехали они не пару километров, а издалека", – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что непонятно, как в легковой автомобиль могли поместиться десять человек.

Крупная авария произошла на шоссе Р-269 Ставрополь – Батайск ночью 8 ноября. Столкнулись три автомобиля: водитель легковушки Kia Ceed вылетел на встречную полосу, по касательной столкнулся с грузовиком МАЗ, а затем с Lada Granta.

В результате аварии были госпитализированы 12 человек, в том числе семеро детей. Травмы пострадавших в основном незначительные.

Накануне автобус врезался в здание торгового центра на улице Фрязевской в столице. По словам источника в экстренных службах, у водителя случился приступ эпилепсии.