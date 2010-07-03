Автобус врезался в здание торгового центра в Москве

Фото: телеграм-канал Life Shot

Автобус врезался в здание торгового центра на улице Фрязевской в столице, передает телеканал Москва 24.

Как рассказал источник в экстренных службах, у водителя случился приступ эпилепсии. Информация о пострадавших уточняется.

На этой неделе пьяный таксист не справился с управлением и протаранил припаркованные автомобили. После происшествия водитель скрылся.

Его оперативно задержали сотрудники Росгвардии, которые стали свидетелями ДТП. Задержанным оказался 47-летний житель Подмосковья.