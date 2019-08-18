Автобус с китайскими туристами врезался в столб на востоке Москвы

Туристический автобус столкнулся с мачтой освещения на востоке столицы, передает РИА Новости.

ДТП с туристическим автобусом произошло возле дома № 60, корпуса 1 на Шоссе Энтузиастов. По предварительной информации, пострадали 14 человек. Другой источник уточняет, что их число достигло порядка 30 человек.

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Всего в транспорте находились 32 человека, пассажирами были граждане КНР. На месте работают городские службы. Как сообщает ТАСС , полиция начала доследственную проверку.

"На месте работают дознаватели полиции. Проверяется версия о том, что ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем легкового автомобиля", – заявили в правоохранительных органах.

Авария с автобусом также произошла вчера в Перми: водитель въехал в бетонную стену. Пострадали более 30 человек, в том числе дети, один пассажир скончался на месте. Возбуждено два уголовных дела.

Водитель задержан, согласно результатам освидетельствования, он был трезв. Предварительной причиной ДТП называют техническую неисправность автобуса.