Задержан водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса

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Задержан водитель автобуса, въехавшего в бетонное ограждение в Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В результате аварии госпитализировали 32 человек, в том числе девятерых детей. Один человек скончался на месте. Всего в транспорте находились 55 пассажиров.

Алкотестер показал, что водитель был трезв. По предварительной информации, ДТП могла спровоцировать техническая неисправность автобуса, из-за которой мужчина не справился с управлением.

Возбуждено два уголовных дела. Полиция расследует инцидент по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а региональное управление СКР – по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Глава Перми поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания проверки.