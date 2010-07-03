Задержан водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса

Задержан водитель автобуса, въехавшего в бетонное ограждение в Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В результате аварии госпитализировали 32 человек, в том числе девятерых детей. Один человек скончался на месте. Всего в транспорте находились 55 пассажиров.
Алкотестер показал, что водитель был трезв. По предварительной информации, ДТП могла спровоцировать техническая неисправность автобуса, из-за которой мужчина не справился с управлением.
Возбуждено два уголовных дела. Полиция расследует инцидент по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а региональное управление СКР – по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Глава Перми поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания проверки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.