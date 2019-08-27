На Трубной улице водитель Porsche въехал в столб

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Водитель Porsche врезался в столб в центре столицы.

"На улице Трубной водитель Porsche не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. В результате, по предварительным данным, пострадал один человек", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по городу.

На месте происшествия работает полиция, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Минувшей ночью в Химках водитель ВАЗ-2107 сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает виновника инцидента.

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