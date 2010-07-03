Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

На юго-востоке столицы в результате ДТП погиб режиссер и сценарист Игорь Хомский.
Авария произошла утром в воскресенье, 25 августа. "Около 06:00 в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГИБДД.
По данным СМИ, автомобиль режиссера влетел на полном ходу в припаркованный КамАЗ. От полученных травм водитель скончался до приезда скорой помощи.
По данным открытых источников, Игорь Хомский родился 28 августа 1976 года. Является режиссером сериала "Закон каменных джунглей", фильма "Неоконченный урок", короткометражек "Очная ставка" и "История N".
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