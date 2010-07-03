В Химках водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места ДТП

Фото: depositphotos/blinow61

В подмосковных Химках произошло ДТП с участием пешехода. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла в районе дома 3 по улице Родионова. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину.

После этого он скрылся с места происшествия. Женщина от госпитализации отказалась. Ведется розыск виновника инцидента.

15 августа легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре столицы, пострадали три человека.