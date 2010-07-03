Мотоциклист наехал на пешеходов в Коломне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько человек пострадали в ДТП в подмосковной Коломне. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Это случилось в 21:45 на улице Астахова в Коломне. По предварительной информации, водитель мотоцикла наехал на троих пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу по переходу.

Травмировались трое пешеходов и пассажир мотоцикла. Их госпитализировали.

На месте ДТП работает полиция. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

15 августа легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы. Пострадали три человека. ДТП произошло в районе дома № 2 на Старой площади в районе Китай-Города.

