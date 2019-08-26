КамАЗ перевернулся на Волоколамском шоссе

Фото: телеграм-канал Московские новости

Грузовик перевернулся на дороге в результате ДТП в столичном районе Покровское-Стрешнево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на Волоколамском шоссе в районе дома 95. Движение в направлении и центра, и области ограничено до двух полос, сообщили в Центре организации дорожного движения. Водителей попросили объезжать аварийный участок.

В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице сообщили агентству, что в результате инцидента никто не пострадал. "Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, машина перевернулась на бок. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

телеграм-канал Московские новости

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

25 августа на юго-востоке столицы в результате ДТП погиб режиссер и сценарист Игорь Хомский. Его автомобиль влетел на полном ходу в припаркованный КамАЗ.