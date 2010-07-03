Сбивший беременную женщину водитель получил шесть лет колонии

13:06
13:06
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Савеловский районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима Михаила Исаханова, виновного в аварии, в результате которой погибла беременная женщина. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Согласно решению суда, он лишен права управлять транспортным средством сроком на три года. Также суд частично удовлетворил иски потерпевших, Исаханов будет обязан выплатить им шесть миллионов рублей.
Прокурор просил приговорить его к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима. Сам Исаханов вину не признал.
Он считает, что реальным виновником происшествия стал водитель автомобиля Toyota Avensis, с которым тот якобы столкнулся. Однако следствием данный факт не установлен, так как на этой машине нет следов повреждения. Исаханов также не согласен с тем, что находился в состоянии наркотического опьянения.
Адвокаты потерпевшей Варвары Бойко и погибшей Натальи Львовой настаивали на том, что он пытается ввести суд в заблуждение. Защитник Андрей Мишонов просил суд обратить внимание на материалы дела, согласно которым обвиняемый склонен к употреблению наркотиков и ранее привлекался к административной ответственности за их хранение в незначительном размере.
ДТП произошло 18 июня 2018 года на улице Верхней Масловке. Водитель вылетел на тротуар и сбил двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности.
Будущая мать и ребенок скончались, вторая женщина получила тяжелые травмы. В крови водителя обнаружили следы наркотиков.
Родственники погибшей и пострадавшей заявили к Исаханову иски на 23 миллиона рублей. Мать Львовой просит признать погибшим и нерожденного ребенка.
Изначально уголовное дело завели по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Затем его переквалифицировали на более "тяжкий" состав – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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