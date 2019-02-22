Сбивший беременную насмерть водитель частично признал вину

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Михаил Исаханов, насмерть сбивший беременную женщину в Москве летом прошлого года, частично признал свою вину. Об этом заявил адвокат Андрей Мишонов, представляющий сторону потерпевших.

Он отметил, что Исаханов с первого заседания суда признал вину в том, что под колесами его автомобиля погибла женщина. Вместе с тем он отрицает, что сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, Исаханов указывает, что ДТП произошло по вине другого водителя, который его якобы подрезал.

Что же касается штрафов, которые числились за автомобилем, то, по словам подозреваемого, они были назначены его знакомым, которые пользовались машиной, передает ТАСС.

Резонансное ДТП произошло 18 июня 2018 года на улице Верхняя Масловка. Исаханов вылетел на тротуар и сбил двух женщин, одна из которых находилась на девятом месяце беременности. Будущая мать и ребенок погибли, вторая женщина получила тяжелые травмы.

Впоследствии в крови водителя были обнаружены следы наркотических средств. Также известно, что он привлекался к административной ответственности за хранение наркотиков.

Против Исаханова возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

