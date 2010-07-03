Прокурор попросил для сбившего беременную женщину водителя более 6 лет колонии

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Обвинение попросило Савеловский районный суд столицы приговорить сбившего беременную женщину Михаила Исаханова к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима, пишет Агентство "Москва".

ЧП произошло 18 июня 2018 года на улице Верхняя Масловка. Исаханов вылетел на тротуар и сбил двух женщин, одна из которых находилась на девятом месяце беременности. Будущая мать и ребенок скончались, вторая женщина получила тяжелые травмы. В крови водителя обнаружили следы наркотических веществ. Также сообщалось, что ранее его привлекали к административной ответственности за хранение наркотиков.

Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Исаханов частично признал свою вину, но отрицал, что сел за руль в состоянии наркотического опьянения.