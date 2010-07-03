В Мосгортрансе рассказали подробности ДТП на Фрязевской

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В Мосгортрансе рассказали, что никто не пострадал в аварии с автобусом на Фрязевской улице, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе уточнили, что ДТП с автобусом маршрута № 842 произошло около 14:00. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Пассажиров в автобусе не было, транспортное средство получило незначительные технические повреждения. Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что автобус влетел в здание торгового центра. Источник в экстренных службах отметил, что у водителя случился приступ эпилепсии.