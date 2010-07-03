Движение в районе 31-го километра МКАД восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ"

Движение транспорта в районе 31-го километра МКАД восстановлено после аварии. Об этом сообщается в микроблоге столичного департамента транспорта в Twitter.

Там произошло ДТП с двумя автомобилями. Движение осуществлялось только по 4 и 5 полосам. На месте работали оперативные службы, сейчас проезжая часть освобождена.

В МЧС отмечали, что столкнулись легковушка и грузовик. В результате происшествия один человек погиб и еще двое пострадали. Погибший и пострадавшие находились в легковой машине.

Еще две легковушки столкнулись на юго-востоке Москвы. Это произошло утром в районе дома 118 на Волгоградском проспекте. Пострадали три человека.