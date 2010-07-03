Движение затруднено на Ленинском проспекте из-за ДТП

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ДТП с участием трех автомобилей произошло на пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. Автомобили в сторону центра следуют только по двум средним рядам.

В результате столкновения машин одна из них опрокинулась. Пострадали два человека.

Ранее на Ореховом бульваре возле дома 53 столкнулись пять автомобилей. Инцидент произошел около 10:05. По предварительным данным, пострадал один человек.

Накануне один человек погиб и 13 пострадали при столкновении рейсового микроавтобуса с грузовиком и внедорожником в Курской области. Пострадавших доставили в больницу.

