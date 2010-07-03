Число пострадавших в ДТП в Курской области увеличилось до 13 человек

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Один человек погиб и 13 пострадали при столкновении рейсового микроавтобуса с грузовиком и внедорожником в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в МЧС сообщали о восьми пострадавших.

"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте. Два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", – сообщили агентству.

Пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Микроавтобус следовал по маршруту Курск – Брянск. Он столкнулся с внедорожником, который выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. ДТП случилось в 50 километрах от Железногорска.

