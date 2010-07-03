Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП в Курской области

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Восемь человек получили травмы легкой и средней степени тяжести и один человек погиб при ДТП в Железногорском районе Курской области.

Столкнулись внедорожник и рейсовый микроавтобус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

"По предварительным данным, семь человек в микроавтобусе [находятся в состоянии] легкой и средней степени тяжести, их пока осматривает скорая, и два человека во внедорожнике, один из них – погибший", – сообщили агентству.

Это произошло в 50 километрах от Железногорска.

Ранее рейсовый автобус столкнулся с маршруткой на Нахимовском проспекте в Москве. Это случилось в районе дома № 33/2. В автобусе никто не пострадал. В маршруте было пятеро пострадавших, в том числе один ребенок.

