Наказание за использование гаджетов за рулем могут усилить

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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступает за усиление ответственности за использование водителями мобильных телефонов за рулем, передает РИА Новости.

В то же время он не считает использование гаджетов во время движения одной из основных причин смертельных ДТП в России. Депутат отметил, что чаще всего водители "в трезвом уме и твердой памяти" просто решают проехать на красный сигнал светофора или объехать затор по встречной полосе.

"У нас по процентам причины ДТП распределяются следующим образом: 6–7% составляют аварии по вине пьяных водителей, около 23% происходят из-за состояния дорожного полотна, то есть отсутствия освещения, ям, ухабов; а примерно 2/3 – из-за личностного фактора: грубых нарушений правил дорожного движения", – отметил он.

Парламентарий обратил внимание, что в документах, которые фиксируют ДТП, нет графы о том, что авария произошла из-за того, что в руках водителя был телефон, при этом он заметил, что гаджеты за рулем – это очень опасная вещь.

По его мнению, наказание за это нарушение никого не стимулирует – сегодня предусмотрен штраф в размере составляет 1,5 тысячи рублей. Поэтому Лысаков предлагает ввести более высокие штрафы.

"Телефон – это прибор, с помощью которого люди не только разговаривают, но и делают фотографии, смотрят их, отсылают сообщения, заходят в соцсети. Все эти манипуляции абсолютно опасны для дорожного движения, а многие водители делают их на ходу. Видимо, надо сделать как в Израиле, где любой предмет в руке, которым "манипулирует" водитель, любое отвлечение от руля на любой гаджет должно наказываться", – предложил законодатель.

Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт заявил, что основными причинами высокой смертности на российских дорогах являются изъяны в образовании участников дорожного движения, пьяная езда, телефон за рулем и недостатки в правовом преследовании нарушителей.

В Госавтоинспекции МВД РФ сообщили, что авария на дороге может произойти не только по невнимательности из-за телефонного разговора, но и из-за негативных эмоций, вызванных разговором. Как отмечается, рассеянным вождением специалисты называют случаи, когда человек, отвлекаясь от дороги, занят телефоном или другим гаджетом.

Исследования показали, что использование телефона во время движения в 100% отвлекает от дороги и водитель не может внимательно вести автомобиль, соблюдая все требования правил дорожного движения.

В ведомстве добавили, что водители, которые смотрят на экран гаджета, сокращают визуальный обзор дороги и с большей вероятностью выезжают на встречку на поворотах, а также медленнее реагируют на неожиданные ситуации.