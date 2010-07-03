МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. В МВД эту идею поддерживают, сообщил заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.

По его словам, на сегодняшний день камеры фиксируют превышение скорости с небольшой погрешностью.

Кроме того, Кузьмин отметил, что "большая часть ДТП совершается именно по этой причине".

"Поэтому МВД поддерживает эту идею – снижение ненаказуемого скоростного порога, как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее 10 километров в час", – сказал он в эфире "Авторадио".

Заместитель начальника ГИБДД России пояснил, что норму могут реализовать в новом кодексе, который готовит правительство. На рассмотрение Госдумы она может быть внесена в начале 2020 года.

Как сообщил ранее замначальника ГУОБДД МВД полковник полиции Олег Понарьин, большинство ДТП с летальным исходом происходит на федеральных автодорогах. Чаще всего подобные аварии происходят из-за столкновений, выезда на встречку и наезда на пешеходов. Однако причина этих ДТП кроется в превышении скорости, подчеркнул замглавы ГИБДД.

Согласно опросу, который провела Госавтоинспекция среди водителей о том, в каких условиях они считают возможным превысить скорость, большинство ответили, что могут позволить себе увеличить скорость "на хорошей дороге при хорошей погоде".

