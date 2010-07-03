В ГИБДД попросили родителей ограничить детей от езды на самокатах в Москве

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Столичная Госавтоинспекция предупредила родителей об опасности езды детей на самокатах с наступлением холодов. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

"С наступлением холодов, а также в условиях сокращения светового дня, езда на самокате может привести к возникновению дорожных происшествий с участием юных пешеходов", – рассказали в ГИБДД.

Ранее в ЦОДД призвали автомобилистов к осторожности на дорогах. Основной опасностью назывался выпавший снег и гололедица.

Сообщалось, что улицы Москвы обработали противогололедными материалами. Известно, что специалисты уделили повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.