Трамваи столкнулись на юге столицы

Фото: Москва 24

Авария произошла на юге столицы в районе станции метро "Нагатинская", передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, на Варшавском шоссе в районе дома 45 на одной линии столкнулись два трамвая. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли экстренные службы города.

По данным ТАСС, в результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла из-за технической неисправности.

Ранее в районе Лефортово загорелся автобус. Уточняется, что транспортное средство горело на Красноказарменной набережной, 4а, возле Лефортовского моста и тоннеля. Людей в автобусе не было. Он следовал из парка в гараж.

Загорание автобуса проходило по всей площади – 20 квадратных метров. Пожар ликвидировали. Движение на данном участке дороги ограничено не было.

