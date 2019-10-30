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Москва 24

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Происшествия

08:53 (обновлено 30.10.2019 10:15)

Автобус загорелся в районе Лефортово

происшествия

Видео: Москва 24/Дарья Кормильчикова

Автобус загорелся в районе Лефортово, об этом сайту Москва 24 сообщили очевидцы.

Уточняется, что автобус горит на Красноказарменной набережной, 4а, возле Лефортовского моста и тоннеля. На месте работают пожарные. Людей в автобусе не было, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Движение на данном участке дороги ограничено не было.


В пресс-службе ГУ МЧС России по городу рассказали Агентству "Москва", что загорание автобуса проходило по всей площади (20 квадратных метров) и было ликвидировано в 9:08. Автобус следовал из парка в гараж.

Ранее автомобиль совершил наезд на препятствие в столичном районе Щукино. В результате ДТП пострадал водитель.

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