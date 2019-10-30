Видео: Москва 24/Дарья Кормильчикова

Автобус загорелся в районе Лефортово, об этом сайту Москва 24 сообщили очевидцы.

Уточняется, что автобус горит на Красноказарменной набережной, 4а, возле Лефортовского моста и тоннеля. На месте работают пожарные. Людей в автобусе не было, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Движение на данном участке дороги ограничено не было.

Примерно в 8.50 на Красноказарменной набережной напротив дома 4А произошло возгорание автобуса. Без пострадавших. Движение на данном участке не ограничено. #дтп #дпс #гибдд — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 30 октября 2019 г.



В пресс-службе ГУ МЧС России по городу рассказали Агентству "Москва", что загорание автобуса проходило по всей площади (20 квадратных метров) и было ликвидировано в 9:08. Автобус следовал из парка в гараж.

Ранее автомобиль совершил наезд на препятствие в столичном районе Щукино. В результате ДТП пострадал водитель.