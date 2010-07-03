ДТП с пострадавшим произошло на северо-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль совершил наезд на препятствие в столичном районе Щукино. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу городского управления ГИБДД России.

"В районе дома 42 по улице Народного Ополчения водитель легкового автомобиля марки Volkswagen совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадал водитель", – проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль загорелся после столкновения на северо-западе столицы. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.