Москвичей призвали к осторожности на дорогах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Центре организации дорожного движения призвали автомобилистов к осторожности на дорогах из-за выпавшего снега.
"Станет ли эта среда еще и Днем жестянщика, зависит только от вас. Не выезжайте на летней резине, держите дистанцию и будьте очень внимательны на дороге. Мы все – и автомобилисты, и пешеходы – отвыкли от зимы, – пишет ЦОДД в своем Twitter.
Из-за непогоды около 1,2 тысячи сотрудников "Мосводостока" перешли на усиленный режим работы. Порядка 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей, готовы выехать на столичные улицы. При обнаружении скоплений воды жители могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу.
Кроме того, на особо опасных и значимых объектах улично-дорожной сети Москвы установят 5,5 тысячи контейнеров с аварийным запасом противогололедных материалов. Также контейнеры с фракцией щебня 2–5 миллиметров для локальной дополнительной обработки дорожных покрытий при осложнении погодных условий размещаются на остановках общественного транспорта, тротуарах и пешеходных маршрутах у объектов социальной сферы, подземных пешеходных переходов, а также на транспортно-пересадочных узлах.
Столичные улицы обработали противогололедными материалами. Специалисты уделили повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.
30 октября в столице установилась облачная с прояснениями погода. Идут осадки в виде мокрого снега. Максимальная температура воздуха в течение дня будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до 2 градусов тепла. Днем будет дуть северо-западный ветер с резкими порывами от 7 до 18 метров в секунду.
В ГИБДД попросили водителей выехать на работу пораньше из-за утренней гололедицы. Причиной такого предупреждения стали вероятные дорожные заторы.
Московские дороги обработают противогололедными реагентами
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