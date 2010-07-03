Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1,2 тысячи сотрудников ГУП "Мосводосток" перешли на усиленный режим работы из-за дождя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей, готовы выехать на столичные улицы. При обнаружении скоплений воды жители могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону: 8 (495) 657-87-03.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе с прохождением холодного атмосферного фронта закончился период аномально теплой погоды. В течение недели температура продолжит понижаться до околонулевых значений днем и минусовых ночью.

В ближайшую ночь в Москве ожидаются заморозки до -1, по области – до -2 градусов. На сайте "Метеовести" уточняется, что арктическое вторжение в ближайшие дни продолжит набирать обороты. В среду-четверг оно достигнет своего пика. Днем температура воздуха в эти дни не поднимется выше 0 градусов.

В связи с минусовой температурой дороги столицы обработают противогололедными материалами. В ходе работ специалисты уделят повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

В Центре организации дорожного движения советуют автомобилистам сменить резину. Специалисты отмечают, что при минусовых температурах летняя резина на машинах перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Автомобилистов также призвали учитывать фактор манеры вождения в зимний период.

