Синоптики пообещали москвичам теплые ноябрьские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ноябрьские праздники в столицу вернется тепло. Об этом Москве 24 рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Он отметил, что похолодание, которое наблюдается сейчас, продлится до выходных включительно, а уже с понедельника, 4 ноября, столбики термометра начнут подниматься вверх.

"В субботу, 2 ноября, холодный воздух еще будет. Температура в ночь на субботу – от -1 до -2 градусов, а днем – около 0 градусов. В воскресенье днем – +3", – сказал специалист.





Александр Синенков ведущий специалист Центра погоды "Фобос" А в понедельник температура в столице составит +7... 8 градусов. При этом южные потоки сохранятся, температура и в дневные, и в ночные часы будет положительной. Погода облачная и дождливая, но тем не менее достаточно теплая.

По словам Синенкова, во вторник днем воздух прогреется до +11 градусов, а в среду – до +12... 14 градусов Цельсия.

Изменится и атмосферное давление. Специалист предупредил, что оно будет скакать.

"В понедельник, когда будет подходить теплый воздух, давление будет ниже климатической нормы на три-четыре миллиметра. Будет немного пониженным – это естественно, потому что начнет приходить теплый воздух", – добавил Синенков.

"Утро": в Москву пришло похолодание

Ранее сообщалось, что погода в Московском регионе начнет портиться со второй половины вторника.

Днем ожидается облачная погода, местами пройдут дождь и мокрый снег. Пик осадков прогнозируется после 21:00. Воздух прогреется до +4... +6 градусов.

В среду сохранятся небольшие осадки, местами возможна гололедица. Из-за усиления ветра, порывы которого могут достигать 15–17 метров в секунду, объявлен желтый уровень погодной опасности.

В ближайшую ночь в Москве ожидаются заморозки до -1, по области – до -2 градусов. В ночь на четверг и на пятницу температура опустится до -5, по области – до -8.

В четверг и пятницу ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица.



Илона Соболева