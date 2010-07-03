Синоптики пообещали москвичам теплые ноябрьские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ноябрьские праздники в столицу вернется тепло. Об этом Москве 24 рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Он отметил, что похолодание, которое наблюдается сейчас, продлится до выходных включительно, а уже с понедельника, 4 ноября, столбики термометра начнут подниматься вверх.
"В субботу, 2 ноября, холодный воздух еще будет. Температура в ночь на субботу – от -1 до -2 градусов, а днем – около 0 градусов. В воскресенье днем – +3", – сказал специалист.
По словам Синенкова, во вторник днем воздух прогреется до +11 градусов, а в среду – до +12... 14 градусов Цельсия.
Изменится и атмосферное давление. Специалист предупредил, что оно будет скакать.
"В понедельник, когда будет подходить теплый воздух, давление будет ниже климатической нормы на три-четыре миллиметра. Будет немного пониженным – это естественно, потому что начнет приходить теплый воздух", – добавил Синенков.
"Утро": в Москву пришло похолодание
Ранее сообщалось, что погода в Московском регионе начнет портиться со второй половины вторника.
Днем ожидается облачная погода, местами пройдут дождь и мокрый снег. Пик осадков прогнозируется после 21:00. Воздух прогреется до +4... +6 градусов.
В среду сохранятся небольшие осадки, местами возможна гололедица. Из-за усиления ветра, порывы которого могут достигать 15–17 метров в секунду, объявлен желтый уровень погодной опасности.
В ближайшую ночь в Москве ожидаются заморозки до -1, по области – до -2 градусов. В ночь на четверг и на пятницу температура опустится до -5, по области – до -8.
В четверг и пятницу ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица.
Читайте также
Илона Соболева
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: