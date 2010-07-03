Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области на 30 октября из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Ветер. Период предупреждения с 00:00 30 октября до 00:00 31 октября. Местами порывистый ветер", – указывается на сайте метеобюро.
Во вторник, 29 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода, временами пройдет дождь. Москва окажется под влиянием атмосферных фронтов небольшого циклона.
"Максимальная температура в Москве достигнет 5–7 градусов тепла, по области – до плюс 7 градусов. Ветер юго-западный, западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70 процентов", – говорится на портале "Метеоновости".
Климатологи объяснили нетипичный для конца октября шквалистый ветер в российской столице. По словам специалистов, такое погодное явление возможно из-за резкого похолодания после долгого периода тепла.
"У нас длительное время стояла теплая погода – ненормальная ситуация для этого времени года, наш регион был от своего нормального состояния неестественным образом отодвинут. Сейчас эта ситуация поменялась, антициклон разрушился, и теперь эти теплые воздушные массы сменяются холодными. Контрасты температур приводят к таким шквальным порывам ветра", – рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Синоптики также предупреждают о ночных заморозках в Москве. Похолодание будет резким, говорят специалисты. Если еще вчера температура воздуха в Москве на 10 градусов превышала климатическую норму, то в ближайшие дни погода станет по-настоящему зимней.
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Москве
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