Климатологи объяснили нетипично сильный ветер в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Климатологи объяснили нетипичный для конца октября шквалистый ветер в российской столице. По словам специалистов, такое погодное явление возможно из-за резкого похолодания после долгого периода тепла.

"У нас длительное время стояла теплая погода – ненормальная ситуация для этого времени года, наш регион был от своего нормального состояния неестественным образом отодвинут. Сейчас эта ситуация поменялась, антициклон разрушился, и теперь эти теплые воздушные массы сменяются холодными. Контрасты температур приводят к таким шквальным порывам ветра", – рассказал Агентству "Москва" заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Он пояснил, что такие погодные явления могут происходить как осенью, так и зимой.

"30-40 лет назад таких случаев практически не было, сейчас на фоне потепления вероятность увеличивается", – резюмировал климатолог.

Несколько дней подряд в городе наблюдались сильные порывы ветра. Дождь переходил в град, а ветер валил деревья. В некоторых районах были оборваны электропровода, образовались заторы на дорогах и даже пострадали люди. На Ташкентской улице дерево травмировало двух женщин и ребенка. Еще одно упало в районе дома № 52 по Бутырскому валу. Там обошлось без пострадавших, но парализовало движение на дороге. А на Фестивальной улице дерево упало на припаркованные автомобили.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что уменьшается промежуток времени между периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и положительным значениям. Например, в Москве средние январские показатели повысились на два градуса. То же касается летних, но их изменения не настолько стремительны.

