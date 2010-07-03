Климатологи объяснили нетипично сильный ветер в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Климатологи объяснили нетипичный для конца октября шквалистый ветер в российской столице. По словам специалистов, такое погодное явление возможно из-за резкого похолодания после долгого периода тепла.
"У нас длительное время стояла теплая погода – ненормальная ситуация для этого времени года, наш регион был от своего нормального состояния неестественным образом отодвинут. Сейчас эта ситуация поменялась, антициклон разрушился, и теперь эти теплые воздушные массы сменяются холодными. Контрасты температур приводят к таким шквальным порывам ветра", – рассказал Агентству "Москва" заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Он пояснил, что такие погодные явления могут происходить как осенью, так и зимой.
"30-40 лет назад таких случаев практически не было, сейчас на фоне потепления вероятность увеличивается", – резюмировал климатолог.
Несколько дней подряд в городе наблюдались сильные порывы ветра. Дождь переходил в град, а ветер валил деревья. В некоторых районах были оборваны электропровода, образовались заторы на дорогах и даже пострадали люди. На Ташкентской улице дерево травмировало двух женщин и ребенка. Еще одно упало в районе дома № 52 по Бутырскому валу. Там обошлось без пострадавших, но парализовало движение на дороге. А на Фестивальной улице дерево упало на припаркованные автомобили.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что уменьшается промежуток времени между периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и положительным значениям. Например, в Москве средние январские показатели повысились на два градуса. То же касается летних, но их изменения не настолько стремительны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: