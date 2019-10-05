В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зима в средней полосе России постепенно сокращается, а лето становится дольше, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, уменьшается промежуток времени между периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и положительным значениям. Например, в Москве средние январские показатели повысились на два градуса. То же касается летних, но их изменения не настолько стремительны.
Вильфанд уточнил, что июнь в столице в этом году был очень жарким. Столбики термометров поднялись выше нормы на три градуса. Шесть раз температура оказывалась выше 30 градусов. Июль же оказался ниже нормы на полтора градуса.
Как передает "Российская газета", осень в нынешнем году изменчивая. Половина сентября выдалась по-летнему жаркой, вторая же стала холодной.
Октябрь начался с тепла. Но уже в эти выходные активный циклон принесет во многие регионы перемены. В субботу, 5 октября, в столичном регионе ожидается до плюс 10 и без осадков, а в ночь на воскресенье пойдет дождь, местами мокрый снег. Днем осадки продолжатся, усилится северный ветер. Температура воздуха – около +4.
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях пойдет мокрый снег. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Днем воздух прогреется до +7.
Влияние циклона скажется и на юге. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. На полуострове прогнозируют сильный дождь, гроза, шквалистый ветер. На большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов начнутся сильные дожди, возможен град.
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. На следующей неделе в столицу придут ноябрьские холода. Днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 4–5 градусов.
Столичным автомобилистам рекомендовали проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме. Водителям также посоветовали позаботиться о зимнем стеклоочистителе.
В Москве прогнозируют резкое похолодание
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