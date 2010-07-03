Повышенный уровень погодной опасности в Москве продлили из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до понедельника, 7 октября, из-за порывистого ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение в столице действует с 9:00 6 октября до 9:00 7 октября, в Подмосковье – с 0:00 6 октября до 0:00 7 октября.

В эти дни будет облачно. Температура в воскресенье и понедельник днем окажется не выше 5 градусов. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Возможен мокрый снег.

На следующей неделе в Москву придут ноябрьские холода. Даже днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 4–5 градусов.

Столичным автомобилистам рекомендовали проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме. Водителям также посоветовали позаботиться о зимнем стеклоочистителе.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температурные аномалии ожидаются в России с октября по март. По его словам, на Севере, в Европейской и Азиатской частях страны прогнозируется аномально теплая погода. В то же время на Юге не исключены аномальные холода.