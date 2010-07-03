Мокрый снег выпадет в столице в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице в ночь на воскресенье, 6 октября, похолодает до плюс 4–6 градусов, а днем усилится ветер, ожидаются осадки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В ночь на понедельник, когда похолодает до плюс 3 градусов, обещают мокрый снег и дождь.

На следующей неделе в Москву придут ноябрьские холода. Даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 4–5 градусов.

Столичным автомобилистам рекомендовали проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме. Также водителям посоветовали позаботиться о зимнем стеклоочистителе.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за порывистого ветра. Предупреждение действует до 10:00 субботы, 5 октября. Хотя в среднем скорость ветра составляет 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду, пояснили метеорологи.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температурные аномалии ожидаются в России с октября по март. По его словам, на Севере, в Европейской и Азиатской частях страны прогнозируется аномально теплая погода. В то же время на Юге ожидаются аномальные холода.

