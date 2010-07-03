Синоптики рассказали о погоде на субботу

Облачная с прояснениями погода установится в столице в субботу, 5 октября. Об этом информирует портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 9-11 градусов тепла, по области до плюс 12 градусов", – сообщают синоптики.
Отмечается, что осадков сегодня ждать не стоит. При этом будет дуть северо-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет отметки в 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70%.
Синоптики дополнительно предупреждают, что влажно-прохладные погодные условия на фоне колебаний атмосферного давления могут вызвать у некоторых людей обострения заболеваний, имеющих сезонный характер.
"Условия гипоксии могут негативно сказываться на самочувствии метеозависимых людей с сосудистыми заболеваниями головного мозга, возможны недомогания и ухудшение общего состояния", – уточнили на портале.
Ранее москвичей предупредили об осадках в виде мокрого снега. Ожидается, что он выпадет в столице в воскресенье.
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