Суббота в Москве стала самым жарким днем июля

Суббота стала самым жарким днем июля в Москве

Суббота, 27 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала месяца, передает телеканал Москва 24.

Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 достигла 28,8 градуса.

Прежний максимум месяца был установлен накануне – 26 июля воздух в столице прогрелся до 28,7 градуса тепла. При этом в текущем году средняя температура в июле, который считается самым жарким днем месяца, оказалась на 1,3 градуса ниже нормы.

По словам синоптиков, скорее всего, 27 июля останется самым жарким днем месяца. По прогнозам, в воскресенье температура днем не превысит 25–27 градусов тепла. С понедельника же в столицу придет заметное похолодание.

В частности, 30 и 31 будут аномально холодными. Ночные температуры – 5-10 градусов, а днем – 11-16, что на 9 градусов ниже климатической нормы.

Специалисты отмечают, что похолодание может побить температурный рекорд 1977 года. Именно тогда в эти дни были зафиксированы самые низкие температурные показатели. 30 и 31 июля 1977 года температура в столице составила +7...+7,5 градуса.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидают последние жаркие дни. В субботу, 27 июля, воздух в городе прогреется до +28 градусов. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо падать, однако фон его все еще будет близок к нормальному.