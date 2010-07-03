Москву ожидает последний теплый день в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 28 градусов тепла прогреется воздух в Москве в субботу, 27 июля. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Жаркая погода ожидается уже с 10:00. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо падать, однако фон его все еще будет близок к нормальному", – сообщили в компании.

Отмечается, что в целом ожидается благоприятная погода. Метеопараметры в пределах климатических значений и норм.

Ранее стало известно, что более 650 человек искупались в столичных водоемах за прошедшие сутки. Информацию предоставили сотрудники МГПСС.