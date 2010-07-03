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Москва 24

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14:57

Последняя пятница июля стала самым теплым днем месяца

общество погода

14:57

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве последняя пятница июля стала самым теплым днем месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

"Сейчас в Москве температура составила 27,2 градуса тепла. Такая температура на сегодняшний день является максимальной за июль в Москве", – сообщил Синенков.

При этом синоптик отметил, что в июле столбики термометров доходили максимум до 25,6 градуса. Такая температура была зафиксирована метеорологами 1 и 22 июля.

Ранее сообщалось, что последние дни июля станут самыми холодными с начала лета. На следующей неделе в Москву придет арктический воздух. Холоднее всего будет в понедельник и вторник. В это время температура точно не прогреется больше чем до +14...+15 градусов. В остальные дни прогнозируется до +20.

Предстоящее летнее похолодание в столице – явление редкое. Аналогичное похолодание отмечается в июлях раз в семь лет, но, как правило, наблюдается в начале месяца.

Столицу ждет резкое похолодание

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