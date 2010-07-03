На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет. Слова эксперта приводит Агентство "Москва".

"29–31 июля в столице ожидается ледяная макушка лета. Это дни, которые по климатическим нормам в Москве самые теплые, но здесь все наоборот. Москву ждет ультраполярное вторжение холодных воздушных масс с тыловой части циклона", – рассказал Тишковец, добавив, что северо-восточный ветер откроет железные врата Карского моря, откуда в Москву и придет очень холодный воздух.

Так, ночью в понедельник, 29 июля, температура составит 8–13 градусов выше нуля, днем – 13–18 градусов, возможны короткие дожди. Пик придется на вторник и среду, 30–31 июля. В ночные часы температура понизится до 5–10 градусов, днем – до 10–15 градусов, что соответствует нормам конца сентября–начала октября.

В последний раз такие волны холода в конце июля наблюдались в 1971–1979 годах, при этом самым холодным конец второго месяца лета выдался в 1916 году.

Вместе с тем Тишковец добавил, что устойчивое лето с температурой от 20 до 22 градусов тепла вернется в Москву 3–4 августа.

Ранее сообщалось, что в грядущие выходные в Москве ожидаются перепады температур. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в субботу, 27 июля, будет очень тепло (до 28 градусов), но уже в воскресенье в столицу придет похолодание – воздух прогреется не выше 20 градусов. Также увеличится вероятность дождя.