Москвичам посоветовали достать теплую одежду

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики не могут порадовать москвичей оптимистичным прогнозом погоды. Горожанам посоветовали достать из гардероба теплую одежду, так как на подходе резкое похолодание. Оно придет в столичный регион в воскресенье, 28 июля, сообщил Агентству "Москва" замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
По его словам, в субботу, 27 июля, в столице и Подмосковье все еще будет тепло и без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 27–29 градусов в Москве и от +24 до +29 градусов – по области. Однако, отметил Киктев, уже в воскресенье температура понизится до плюс 18–23 градусов, пройдут кратковременные дожди.
В начале следующей недели похолодание продолжится. "В понедельник днем уже 13–18 градусов, во вторник – 12–17 градусов, и в оба эти дня – небольшие дожди", – уточнил представитель Гидрометцентра. Он призвал "достать на время теплую одежду".
Киктев отметил сходство погоды в конце июля с осенней. При этом он напомнил, что ситуация с погодой в Москве довольно переменчива, поэтому такие показатели не стоит считать экстремальными.
24 июля МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве. По прогнозам, в период с 14:00 до 21:00 местами ожидаются гроза, сильный дождь и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщили в ведомстве.
Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как во время грозы резко ухудшается видимость, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от грозы и ветра под деревьями.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что желтый уровень погодной опасности в Москве продлен до 12:00 25 июля из-за дождя.
"Климат-контроль": в столицу придет резкое похолодание
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