Москвичам посоветовали достать теплую одежду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики не могут порадовать москвичей оптимистичным прогнозом погоды. Горожанам посоветовали достать из гардероба теплую одежду, так как на подходе резкое похолодание. Оно придет в столичный регион в воскресенье, 28 июля, сообщил Агентству "Москва" замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, в субботу, 27 июля, в столице и Подмосковье все еще будет тепло и без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 27–29 градусов в Москве и от +24 до +29 градусов – по области. Однако, отметил Киктев, уже в воскресенье температура понизится до плюс 18–23 градусов, пройдут кратковременные дожди.

В начале следующей недели похолодание продолжится. "В понедельник днем уже 13–18 градусов, во вторник – 12–17 градусов, и в оба эти дня – небольшие дожди", – уточнил представитель Гидрометцентра. Он призвал "достать на время теплую одежду".

Киктев отметил сходство погоды в конце июля с осенней. При этом он напомнил, что ситуация с погодой в Москве довольно переменчива, поэтому такие показатели не стоит считать экстремальными.

24 июля МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве. По прогнозам, в период с 14:00 до 21:00 местами ожидаются гроза, сильный дождь и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как во время грозы резко ухудшается видимость, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от грозы и ветра под деревьями.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что желтый уровень погодной опасности в Москве продлен до 12:00 25 июля из-за дождя.

