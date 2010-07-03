В Москву придет резкое похолодание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Холодный арктический воздух придет в столицу в начале следующей недели. Из-за этого в Москве резко похолодает до +14...+15 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В первой половине дня воскресенья, 28 июля, температура может составить +20 градусов, однако потом начнется адвекция холодного воздуха.

"Не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года, то есть похолодает градусов на 10. Потом ночи, может, и останутся прохладными, но, поскольку погода будет ясная, хоть и ветреная, то июльское солнце все-таки будет повышать дневную температуру градусов до +20", – сказала Позднякова.

При таких процессах самыми холодными бывают первые дни. Таким образом, холоднее всего будут понедельник и вторник следующей недели – 29 и 30 июля.

В среду в столице сохранится дождливая погода

Ранее в Гидрометцентре сообщили о продлении в Москве желтого уровня погодной опасности до 12:00 25 июля. Предупреждение действует из-за дождя с 12:00 23 июля до 12:00 25 июля.

Самый холодный день июня пришелся на 29 число. Тогда температура воздуха понизилась до +16 градусов.

