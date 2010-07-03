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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности до 25 июля

Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде

общество погода

11:33

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Гидрометцентре сообщили о продлении в Москве желтого уровня погодной опасности до 12:00 25 июля из-за дождя, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что теперь период предупреждения действует с 12:00 23 июля до 12:00 25 июля.

Ранее метеорологи пообещали москвичам заметное потепление к концу месяца. При этом в середине текущей недели дожди усилятся, но уже ближе к выходным скандинавский антициклон принесет в город много солнца и комфортную температуру при освежающем северном ветре. Так, к пятнице ожидается до плюс 25–27 градусов.

Что касается погоды в августе, то, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом месяце температуры в столице будут около или выше нормы.

"Утро": в столице будет облачно 23 июля

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