В Москве продлили желтый уровень погодной опасности до 25 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Гидрометцентре сообщили о продлении в Москве желтого уровня погодной опасности до 12:00 25 июля из-за дождя, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что теперь период предупреждения действует с 12:00 23 июля до 12:00 25 июля.

Ранее метеорологи пообещали москвичам заметное потепление к концу месяца. При этом в середине текущей недели дожди усилятся, но уже ближе к выходным скандинавский антициклон принесет в город много солнца и комфортную температуру при освежающем северном ветре. Так, к пятнице ожидается до плюс 25–27 градусов.

Что касается погоды в августе, то, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом месяце температуры в столице будут около или выше нормы.

